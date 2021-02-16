Облако из лавы и пепла: в Италии снова проснулся вулкан Этна

Во вторник вечером, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.

Об этом сообщает агентство ANSA .

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Etna en éruption :



Impressionnant orage volcanique pic.twitter.com/i2QID1RjXg — François Beaudonnet (@beaudonnet) February 16, 2021

Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Mount Etna in Sicily, Italy went boom again last night pic.twitter.com/71C5bhNABC — David Beckham (@Fake_Beckham) February 16, 2021

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 - 3000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.

#Etna's Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night, 15-16 February 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf — Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021

Подчеркнем, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.