Облако из лавы и пепла: в Италии снова проснулся вулкан Этна
Во вторник вечером, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.
Об этом сообщает агентство ANSA.
По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.
Etna en éruption :— François Beaudonnet (@beaudonnet) February 16, 2021
Impressionnant orage volcanique pic.twitter.com/i2QID1RjXg
Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).
Mount Etna in Sicily, Italy went boom again last night pic.twitter.com/71C5bhNABC— David Beckham (@Fake_Beckham) February 16, 2021
Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 - 3000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.
#Etna pic.twitter.com/yIKYg8O62x— Antonio La Bruna (@AntonioLaBruna1) February 16, 2021
#Etna's Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night, 15-16 February 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf— Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021
Подчеркнем, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.
Напомним, в середине января один из кратеров Этны начал извергать лаву.
Ранее сообщалось, 13 декабря 2020 года на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.
Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года на Сицилии также зафиксировали извержение вулкана Этна. В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.