Санкции против Медведчука и секретное решение по Донбассу: новости за 19 февраля

Украина ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, Совет национальной безопасности и обороны утвердил решения по Донбассу, которые имеют гриф "секретно", в Украину идет потепленее. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 19 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В пятницу, 19 февраля, в Ивано-Франковскую область привезли мобильный госпиталь для размещения пациентов с COVID-19. Мобильный госпиталь в область, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, привезли спасатели.

Список стран так называемой "красной зоны" сократился на три позиции по сравнению с прошлой неделей. В то же время в красном и зеленом перечне произошли существенные изменения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассчитывает на получение первых партий вакцины в феврале. Вакцинация должна была стартовать 15 февраля, однако препараты еще не поступили.

Польша перепродаст Украине и еще нескольким странам вне ЕС в целом 4 млн доз вакцины AstraZeneca. Однако это произойдет, когда производители перестанут задерживать поставки очередных партий в саму Польшу.

В Зимбабве началась вакцинация населения против коронавируса. Прививки в стране делают препаратом компании Sinovac, 200 тысяч доз которого им подарило правительство Китая.

Глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране сейчас наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако, пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.

Украина ввела санкции против Медведчука и его жены

Украина ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. Он отметил, что санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит Медведчуку. Они вводятся на три года.

Зеленский поручил пересмотреть сценарии по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам пересмотреть 5 сценариев по урегулированию на Донбассе. Эти сценарии были утверждены в декабре 2019 года. h

Добавим, сегодня СНБО принял секретное решение по обострению на Донбассе.

У Путина резко отреагировали на возможные санкции США против "Северного потока-2"

В Кремле надеются, что США не будут вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Они надеются, что возьмет верх "здоровое видение ситуации".Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о намерении администрации президента Джо Байдена представить Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2".

Плохие новости для киевлян: появился рейтинг городов по качеству воздуха

Киев снова попал в рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Концентрация вредных веществ в воздухе столицы значительно превышает допустимые нормы.

Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который отслеживает данные об уровне загрязнения воздуха во всем мире.

За день подорожал на 4 тысячи: стоимость биткойна превысила 56 тысяч долларов

Стоимость биткойна 19 февраля стремительно растет. Цена за один биткойн уже превысила 56 тысяч долларов.

В ходе торговой сессии биткойн рос на 7,68% и в пике достигал 56,1 тысяч долларов. Цена криптовалюты начала расти 19 февраля после 16:00. За это время стоимость возросла от 52,8 тысяч долларов (что на тот момент было рекордной ценой) до более чем 56 тысяч.

Марсоход NASA успешно сел на "красную планету": удивительные фото

18 февраля марсоход NASA Perseverance совершил посадку в северном полушарии Марса. Теперь аппарат будет изучать поверхность "красной планеты".

Фотографии посадки аппарата показали в официальном Twitter NASA.

Потепление будет! Синоптик обрадовала прогнозом погоды на выходные

Погода в Украине в ближайшие дни порадует жителей настоящим потеплением и даже запахнет весной. Температура резко пойдет вверх, но некоторые области еще немного присыплет снегом.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, где стоит ожидать потепления и плюсовую температуру, а где еще задержатся морозы и пройдет мокрый снег.