За день подорожал на 4 тысячи: стоимость биткойна превысила 56 тысяч долларов

Стоимость биткойна 19 февраля стремительно растет. Цена за один биткойн уже превысила 56 тысяч долларов.

Цена криптовалюты начала расти 19 февраля после 16:00. За это время стоимость возросла от 52,8 тысяч долларов (что на тот момент было рекордной ценой) до более чем 56 тысяч.

В ходе торговой сессии биткойн рос на 7,68% и в пике достигал 56,1 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналитики связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.

В то же время Bank of America предупреждает о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к появлению пузырей на финансовых рынках.