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Список стран "красной зоны" существенно изменился: детали

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 16:29
Список стран "красной зоны" существенно изменился: детали Фото: список стран "красной зоны" сократился (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Список стран так называемой "красной зоны" сократился на три позиции по сравнению с прошлой неделей. В то же время в красном и зеленом перечне произошли существенные изменения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В частности, несмотря на то, что "красный список" на сегодня насчитывает 71 страну, на самом деле около 20 стран переместились из одного перечня в другой.

Таким образом, в "зеленую зону" перешли Демократическая республика Конго, Гвинея, Лесото, Эсватини, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Германия, Греция, Исландия, Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка, Эфиопия и Белиз.

В "красную зону" перешли Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана и Малайзия.

Фото: страны "красной зоны"

Если человек прибывает в Украину из стран "зеленой зоны", то карантин проходить не нужно. Если из "красной зоны" - нужна двухнедельная самоизоляция. Досрочно из нее можно выйти, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. При этом можно привезти тест с собой, но он должен быть сделан не ранее, чем за двое суток до приезда.

Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля Украина снова перейдет на адаптивный карантин с "цветными зонами".

Также РБК-Украина писало о том, каким будет карантин с новыми правилами.

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