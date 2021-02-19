Список стран "красной зоны" существенно изменился: детали
Список стран так называемой "красной зоны" сократился на три позиции по сравнению с прошлой неделей. В то же время в красном и зеленом перечне произошли существенные изменения.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.
В частности, несмотря на то, что "красный список" на сегодня насчитывает 71 страну, на самом деле около 20 стран переместились из одного перечня в другой.
Таким образом, в "зеленую зону" перешли Демократическая республика Конго, Гвинея, Лесото, Эсватини, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Германия, Греция, Исландия, Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка, Эфиопия и Белиз.
В "красную зону" перешли Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана и Малайзия.
Фото: страны "красной зоны"
Если человек прибывает в Украину из стран "зеленой зоны", то карантин проходить не нужно. Если из "красной зоны" - нужна двухнедельная самоизоляция. Досрочно из нее можно выйти, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. При этом можно привезти тест с собой, но он должен быть сделан не ранее, чем за двое суток до приезда.
Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля Украина снова перейдет на адаптивный карантин с "цветными зонами".
Также РБК-Украина писало о том, каким будет карантин с новыми правилами.