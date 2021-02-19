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У Путина резко отреагировали на возможные санкции США против "Северного потока-2"

Новина українською → Москва, Пятница 19 февраля 2021 14:36
У Путина резко отреагировали на возможные санкции США против "Северного потока-2" Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле надеются, что США не будут вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Они надеются, что возьмет верх "здоровое видение ситуации".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает издание "Ведомости".

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о намерении администрации президента Джо Байдена представить Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2".

"Мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Мы все-таки надеемся, что здоровое видение ситуации возобладает в наших собеседников и мы не будем дальше идти по пути этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - сказал Песков.

Напомним, издание Bloomberg писало, что США представят доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.

Отметим, в Сенате США призвали нового президента Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".

В частности, в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников США.

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