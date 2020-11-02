Протесты в Тбилиси и победа Усика: новости за выходные

Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ, в Тбилиси начались протесты из-за результатов выборов, украинский супертяжеловес Александр Усик одержал победу во втором своем бою в супертяжах. Подробнее о том, что произошло на выходных, 31 октября - 1 ноября, - в материале РБК-Украина

Скандальное решение КСУ: подробности

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров продолжить поддержку Украины на фоне конституционного кризиса в стране. Зеленский также назвал тех, кто стоит за демаршем Конституционного суда.

В совместном писье Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к спикеру ВР Дмитрию Разумкову говорится, что прекращение полномочий судей Конституционного суда, даже по уважительной причине, является вопиющим нарушением Основного закона и принципа разделения властей.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что прекращение полномочий судей Конституционного суда является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. Инициативу президента Владимира Зеленского нужно поддержать, несмотря на заявление Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции.

"Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов в ноябре на 35%

Цены на газ в ноябре снова пошли вверх после паузы в месяц выборов. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

В Тбилиси начались протесты из-за результатов выборов

В центре грузинской столицы Тбилиси собрались сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.

Как писало РБК-Украина, оппозиция уже заявила о намерении не признавать результаты выборов и призвала своих сторонников выходить на акции протеста. Кроме того, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался быть кандидатом в премьер-министры от оппозиции.

Протесты в Беларуси: бронетехника в Минске, стрельба силовиков и задержания

В воскресенье, 1 ноября, в Минске прошел очередной марш протеста. В центре Минска десятки тысяч белорусов несколькими колоннами двигались в сторону урочища Куропат, силовики стреляли в воздух и задерживали граждан.

Уже известно о задержании почти 300 человек. Среди них есть несовершеннолетние и журналисты.

У еще шести футболистов "Динамо" подтвердили коронавирус

Еще шестеро футболистов киевского "Динамо" сдали позитивные тесты на коронавирус. В частности, заболевание подтвердили у двух игроков основного состава. Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник в клубе.

По его словам, из футболистов состава основы коронавирус подтвердили у Александра Караваева и Николая Шапаренко.

Усик одержал победу во втором своем бою в супертяжах

Украинский супертяжеловес Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дереку Чисору. Бой состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и продлился все 12 раундов.

Для Усика, являющегося бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, это был второй бой в хэвивейте и 18 на профессиональном ринге.

Украинцев ждут метеорологические сюрпризы: детальный прогноз погоды на ноябрь

Погода в Украине в ноябре 2020 будет удивлять украинцев резкими перепадами температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов – от +24 до -24 градусов. Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает, что этот месяц будет холодным, дождливым и пасмурным. Высокие отметки у термометров будут только в первых числах месяца. Как сообщается, уже в ноябре в некоторых регионах нашей страны выпадет первый снег.