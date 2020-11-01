ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Тбилиси начались протесты из-за результатов выборов

Новина українською → Тбилиси, Воскресенье 01 ноября 2020 15:25
В Тбилиси начались протесты из-за результатов выборов Фото: протесты в Тбилиси (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В центре грузинской столицы Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Протестующие собираются под зданием парламента Грузии, сейчас они перекрыли движение по проспекту Руставели. Пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было.

Напомним, вчера в Грузии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам голосования, побеждает правящая партия "Грузинская мечта", а оппозиционная сила "Единое национальное движение" занимает второе место.

Как писало РБК-Украина, оппозиция уже заявила о намерении не признавать результаты выборов и призвала своих сторонников выходить на акции протеста.

Кроме того, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался быть кандидатом в премьер-министры от оппозиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире протест Грузия Тбилиси парламентские выборы
NEWS
В Минске начались задержания протестующих
Александр Белоусфинансовый редактор В Минске начались задержания протестующих
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США