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На Украину нападают: Зеленский попросил поддержки у международных партнеров

Новина українською → Киев, Воскресенье 01 ноября 2020 19:21
На Украину нападают: Зеленский попросил поддержки у международных партнеров Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров продолжить поддержку Украины на фоне конституционного кризиса в стране. Зеленский также назвал тех, кто стоит за демаршем Конституционного суда.

Об этом глава государства написал в статье "Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения" для издания Financial Times.

По словам Зеленского, за решением КСУ стоят "российские марионетки и некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу из-за деятельности антикоррупционных органов.

"Они выступают против интеграции в Евросоюз и НАТО, сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и общества, где действуют правила, от которых выигрывают 99 процентов, а не лишь 1 процент", - написал он.

Зеленский отметил, что сейчас на Украину нападают не только на границах, но и "в центре демократических институтов", но Украина будет сопротивляться.

"Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается помешать нашему сотрудничеству и сорвать его", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал решение Конституционного суда по ответственности за недостоверное декларирование заговором старых элит и олигархов против президента и страны.

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