У Зеленского отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ

Прекращение полномочий судей Конституционного суда является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. Инициативу президента Владимира Зеленского нужно поддержать, несмотря на заявление Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции.

Такое заявление сделал представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы. Поэтому я считаю, что законопроект абсолютно адекватен", - подчеркнул он.

По словам Вениславского, сейчас искать исключительно легитимное и конституционное решение, которое позволит выйти из конституционного кризиса, вряд ли получится.

"Надо понимать, что в данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение на заседании СНБО предложил президент, то есть законопроект, который внесен в ВР. А Рада должна принять соответствующее решение", - добавил представитель Зеленского.

Напомним, Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции высказались против увольнения судей КСУ, ведь это будет нарушением Конституции Украины.

Как писало РБК-Украина, прекратить полномочия судей КСУ для восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства предложил парламенту президент Зеленский.

Кроме того, инициативу Зеленского об увольнении судей КСУ поддержали в Европейском парламенте.