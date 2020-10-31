ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Зеленского отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ

Новина українською → Киев, Суббота 31 октября 2020 21:38
У Зеленского отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прекращение полномочий судей Конституционного суда является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. Инициативу президента Владимира Зеленского нужно поддержать, несмотря на заявление Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции.

Такое заявление сделал представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы. Поэтому я считаю, что законопроект абсолютно адекватен", - подчеркнул он.

По словам Вениславского, сейчас искать исключительно легитимное и конституционное решение, которое позволит выйти из конституционного кризиса, вряд ли получится.

"Надо понимать, что в данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение на заседании СНБО предложил президент, то есть законопроект, который внесен в ВР. А Рада должна принять соответствующее решение", - добавил представитель Зеленского.

Напомним, Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции высказались против увольнения судей КСУ, ведь это будет нарушением Конституции Украины.

Как писало РБК-Украина, прекратить полномочия судей КСУ для восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства предложил парламенту президент Зеленский.

Кроме того, инициативу Зеленского об увольнении судей КСУ поддержали в Европейском парламенте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Конституционный суд Украины Венецианская комиссия
NEWS
Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США