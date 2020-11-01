ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Усик одержал победу во втором своем бою в супертяжах

Новина українською → Лондон, Воскресенье 01 ноября 2020 02:05
Усик одержал победу во втором своем бою в супертяжах Фото: Усик - Чисора (twitter.com/matchroomboxing)
Автор: Вера Олейник

Украинец победил Чисору решением судей

Украинский супертяжеловес Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дереку Чисору. Бой состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и продлился все 12 раундов.

Стартовые раунды первым номером работал британский боксер, нанеся сопернику много точных ударов. Однако с течением времени Чисора замедлился, а Усик перехватил инициативу и активно провел оставшуюся часть поединка. Как итог, победа украинца единогласным решением судей - 117-112, 115-113, 115-113.

Для Усика, являющегося бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, это был второй бой в хэвивейте и 18 на профессиональном ринге.

Изначально этот поединок был состояться в мае, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. В следующем бою Александр Усик должен сразится с чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Напомним, британский чемпион намерен попросить Всемирную боксерскую организацию (WBO) об отсрочке боя с Александром Усиком, чтобы сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Александр Усик бой Бокс
NEWS
Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США