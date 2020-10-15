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Украина обновила зоны карантина

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 19:02
Украина обновила зоны карантина Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В четверг, 15 октября, в Украине обновили зоны карантина. Решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в регионах.

Зоны карантина обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная зона"

В эту зону вошли: Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Полтава, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Запрещена: работа общественного транспорта; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

Согласно обновленному протоколу, регион будет переходить в "красную зону", если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 случаев на 100 тысяч населения.

"Оранжевая зона"

В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Киев, Львов, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы.

В ней запрещена: работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; - прием новых смен в детские лагеря.

В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая зона"

В эту зону вошли: Запорожье, Калуш, Бровары.

В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги.

В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая зона"

Все другие области и города входят в эту зону. Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

РБК-Украина писало, что Киев в обновленном карантинном списке останется в "оранжевой" зоне.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 октября ни один регион не готов к ослаблению карантина.

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