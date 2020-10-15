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Президент Киргизии ушел в отставку

Новина українською → Бишкек, Четверг 15 октября 2020 11:07
Президент Киргизии ушел в отставку Фото: Сооронбай Жээнбеков (sooronbai_zheenbekov)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Жээнбеков об этом заявил в обращении к народу. Он назвал ситуацию в стране напряженной. По его словам, требование его отставки продолжается.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил он.

Ранее у президента сообщали, что он уйдет в отставку после парламентских выборов.

Напомним, в Киргизии начались протесты после парламенских выборов. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов. В связи с этим ЦИК Киргизии не признал выборы и назначил новые.

Однако, протесты продолжались и в Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.

Кроме того, на фоне протестов в Киргизии президент Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека.

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