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У Зеленского назвали пять возможных вопросов всеукраинского опроса

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 13:58
У Зеленского назвали пять возможных вопросов всеукраинского опроса Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Офисе президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом список является не окончательным, вопросы еще обсуждаются.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Так, на всеукраинский опрос планируют вынести следующие вопросы:

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли в тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

Ранее Зеленский назвал два первых вопроса всеукраинского опроса. Ими стали вопросы относительно пожизненного заключения за коррупцию и создания свободной экономической зоны на Донбассе.

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