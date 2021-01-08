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В Киеве могут изменить работу метро во время локдауна

Новина українською → Киев, Пятница 08 января 2021 12:57
В Киеве могут изменить работу метро во время локдауна Фото: метро (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на время действия локдауна, с 8 по 24 января, могут изменить работу метро. В частности, возможно закрытие станций метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Киевского метрополитена.

"С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, во время локдауна в Украине будет работать общественный транспорт, однако с некоторыми изменениями. В частности, интервал движения общественного транспорта может быть изменен.

Кроме того, в КГГА рассказали, какие ограничения будут действовать в Киеве на время локдауна.

Добавим, что на утро 8 января в Украине выявлено еще почти 5,7 тысячи новых случаев коронавируса. При этом более 5 тысяч пациентов выздоровели.

Ознакомиться с карантинными ограничениями, которые будут действовать с 8 до конца 24 января, можно в материале РБК-Украина.

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