Трамп впервые публично признал победу Байдена на выборах президента США
Президент США Дональд Трамп впервые публично признал победу его оппонента Джо Байдена на выборах президента. Он заявил, что не идет на второй срок, и что сейчас происходит передача власти.
Об этом пишет CNN.
Трамп записал видеообращение, в котором подтвердил, что новая администрация вступит в должность 20 января.
"Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной, упорядоченной передачи власти", - сказал Трамп.
Таким образом, он признал свое поражение в президентской гонке спустя два месяца после проведения выборов. Это случилось на фоне новых заявлений о возможном импичменте Трампа, а также когда возникли юридические вопросы о его виновности в подстрекательстве после вторжения в Капитолий США днем ранее.
В видео, опубликованном более чем через 24 часа после беспорядков в среду, Трамп призвал к "исцелению и примирению" и сказал, что страна должна двигаться вперед.
Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал вопрос о помиловании. Он хотел помиловать себя в последние дни своего президентства.
РБК-Украина писало, что спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа. Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.