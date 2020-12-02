Россия пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО в Совбезе ООН, - Кулеба
Российская Федерация планировала легитимизировать представителей "ЛДНР". Для этого планировали использовать формат Арриа Совета безопасности ООН.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
В частности, Россия пыталась провести заседание якобы в рамках Совета безопасности ООН, на котором должны были выступить представители ОРДЛО. При этом данный формат заседания является неформальным и проводится за пределами помещения Совбеза ООН. К тому же его проведение бойкотировали не только Украины, но и США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия.
"То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящих сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - заявил Кулеба.
В украинской делегации в ТКГ отметили, что благодаря украинским партнерам, выступление представителей ОРДЛО даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.
"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", - добавили в украинской делегации.
Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.
Кроме этого представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Российская Федерация хочет снизить роль "нормандской четверки" в урегулировании на Донбассе.