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Израиль и США усиливают координацию: ждут ракетные удары Ирана в декабре

Новина українською → Тель-Авив, Среда 02 декабря 2020 22:08
Израиль и США усиливают координацию: ждут ракетные удары Ирана в декабре Фото: израильские военные (facebook com tzahalonline)
Автор: РБК-Украина

Армии Израиля и Соединенных Штатов Америки усиливают координацию на фоне агрессивных выпадов Ирана после убийства ведущего ядерщика. Ожидается, что Иран в качестве мести может нанести ракетные удары.

Об этом пишет Haaretz со ссылкой на источники.

Сообщается, что израильская и американская армии усиливают координацию в сфере раннего обнаружения ракетных запусков. По оценкам Израиля, Иран уже в декабре может ответить на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде ударами по их военным объектам в регионе.

Источники отмечают, что высшее руководство Армии обороны Израиля встретилось с коллегами из Центрального командования США. Стороны обсудили укрепление связей между вооруженными силами.

Напомним, сегодня в Иране разрешили производство оружейного урана. Это первый шаг на пути к получению ядерной бомбы.

Тегеран активизировал ядерную программу после убийства ученого Мохсена Фахризаде на прошлой неделе. Иранская сторона обвиняет в этом израильские спецслужбы, но Тель-Авив пока не комментирует инцидент.

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