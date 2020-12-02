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"Динамо" крупно уступило "Ювентусу" в выездном матче Лиги чемпионов

Новина українською → Турин, Среда 02 декабря 2020 23:51
"Динамо" крупно уступило "Ювентусу" в выездном матче Лиги чемпионов Фото: "Ювентус" - "Динамо" (twitter.com/juventusfcen)
Автор: Вера Олейник

Судьба еврокубков для киевлян решится в заключительном туре

Киевское "Динамо" на выезде уступило "Ювентусу" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась со счетом 0:3.

В первом тайме были шансы отличиться у обеих команд, но воспользовались ими туринцы. На 21 минуте Кьеза отметился ударом головой после передачи от Алекса Сандро. Во втором тайме "Ювентус" продолжил атаковать, что вылилось в забитые мячи. На 57 минуте Криштиану Роналду удвоил преимущество, а на 66 Альваро Мората довел перевес до разгромного.

В другом матче группы "Ференцварош" дома в Будапеште уступил "Барселоне" с аналогичным счетом 0:3. Таким образом, киевская и венгерская команды, обе имеют в своем активе по очку, разыграют между собой путевку в плей-офф Лиги Европы в заключительном туре. "Барселона" и "Ювентус" уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, на этой игре впервые в истории Лиги чемпионов главным судьей была назначена женщина.

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