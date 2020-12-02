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Об остановке международного транспорта при локдауде речь не идет, - Немчинов

Новина українською → Киев, Среда 02 декабря 2020 21:53
Об остановке международного транспорта при локдауде речь не идет, - Немчинов Фото: Олег Немчинов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр Кабинет министров Олег Немчинов раскрыл некоторые детали возможного локдауна в Украине. В частности, он рассказал, планируют ли закрывать междугородное и международное сообщение.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Немчинова, по состоянию на сегодня останавливать междугородний или международный транспорт в Украине не планируют.

"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинные ограничения, на сколько я видел заключения экспертов, то об остановке междугородного или международного транспорта речь не идет", - рассказал он.

Напомним, общественный транспорт во время локдауна в Украине тоже пока не планируют останавливать. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему в правительстве не видят смысла в таких ограничениях.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий допускал, что из-за ужесточения карантинных ограничений в общественном транспорте могут ввести определенные ограничения.

Добавим, согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", в Украине выросло количество сторонников введения локдауна.

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