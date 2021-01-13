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До 15 см снега и метель. В Украину пришло резкое похолодание

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 08:15
До 15 см снега и метель. В Украину пришло резкое похолодание Фото: в Украину пришло похолодание (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине в среду, 13 января, ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В вышеуказанных областях может выпасть от 5 до 15 сантиметров снега. Сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. В Херсонской,Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности,желтый).

Улучшение погоды ожидается 14 января, тогда прогнозируется прекращение осадков и явлений.

15-16 января будут сильные морозы, ночью от -12 до -18, местами в северных
областях до -21, днем -10-16. Такая погода будет до 18 января.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до -13-18 мороза, днем до -11-15 мороза; 17-18 января холодная погода сохранится. В Киевской области может похолодать до -21.

"Укравтодор сообщает, что утром небольшой снег идет в Житомирской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Винницкой областях.

Умеренный снег в Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской, где выпало до 5 сантиметров.

Сильный снег в Днепропетровской и Запорожской областях выпало до 10 сантиметров. Снег с дождем в Донецкой и Запорожской областях.

Напомним, сегодня ожидается появление и усиление ледовых явлений на водохранилищах.

Также синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый.

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