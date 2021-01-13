Импичмент Трампа поддержала Палата представителей: что дальше

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за отстранение действующего президента Дональда Трампа от власти. Он стал третьим лидером в истории страны, кого постигла эта участь.

Об этом сообщает CNN.

За вынесение резолюции проголосовали 231 членов палаты, против - 197, голоса еще пяти конгрессменов подсчитываются.

Статья импичмента

Конгресс США утвердил статьи импичмента президента - подстрекательство к мятежу. Под этим подразумевается штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, состоявшийся 6 января этого года.

В тексте резолюции в частности вспоминают слова Трампа, сказанные им на митинге перед сторонниками, которые "в контексте поощряли и привели к беззаконным действиям под Капитолием".

Что будет дальше?

Так как Палата представителей поддержала обвинения (тем самым объявив импичмент), следующим шагом становится суд над президентом в Сенате США. После этого процедура импичмента превратится в судебный процесс, на котором Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных.

Дата начала процесса зависит от того, когда Палата представителей США передаст сенаторам обвинительное заключение, для чего необходимо провести отдельное голосование. Однако в Демократической партии обещали, что передадут дело в Сенат сразу после одобрения резолюции.

Представители Республиканской партии заявили, что не будут созывать внеочередное заседание Сената для рассмотрения вопроса об импичменте Трампа.

Для того чтобы отстранить президента от должности, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов, то есть - 67 из 100.

Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, которому Палата представителей дважды за срок объявляла импичмент. Однако, в прошлый раз Сенат не поддержал Палату представителей.

Что грозит Трампу в случае импичмента

Процесс суда над Дональдом Трампом в Сенате США может продолжаться и после того, как он перестанет быть президентом. Однако в истории Соединенных Штатов таких прецедентов пока не было.

Если американские сенаторы решат продолжить процесс рассмотрения обвинений против Трампа после того, как он уйдет с поста, их целью и результатом процесса может стать принятие запрета для 45-го президента на участие в политической жизни, например, на участие в любых будущих выборах.