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Цена на газ и субсидии: что решил Кабмин

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 15:52
Цена на газ и субсидии: что решил Кабмин Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня состоялось первое в новом году заседание Кабинета министров, основной темой которого стал вопрос снижения цены на газ для населения. Что решило делать с тарифами правительство - в материале РБК-Украина.

Государство будет регулировать цену на газ

Кабинет министров решил ввести государственное регулирование цены на газ на период карантина или вообще до конца текущего отопительного сезона. Правительство планирует установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль - это самая низкая биржевая цена в Украине. Он добавил, что в феврале цена на газ для населения может вырасти до 12 гривен, если ничего не делать с этим.

Расширение субсидий

Тарифный вопрос в правительстве планируют решать и за счет субсидий. В частности, Министерству социальной политики и Министерству финансов поручили направить субсидии гражданам, которые используют электроэнергию для отопления своих жилищ.

В Кабмине отметили, что из-за увеличения тарифов в январе вырастут и выплаты населению.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский поручил Кабмину снизить тарифы на газ. Он подчеркнул, что тарифы "должны быть справедливыми" для населения.

После этого премьер Шмыгаль заявил, что цена на газ будет снижена как можно быстрее.

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