В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"

По состоянию на сегодня блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается возможным, поскольку он не завершен. Россия не может быть надежным экономическим партнером Европейского союза.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью "Польскому радио".

По его словам, строительство "Северного потока-2" не только разделяет европейские страны, но и делает экономику части Европы зависимой от России.

"Тем самым обеспечивая Россию источниками финансирования своей внешней политики, которая так враждебна к Евросоюзу", - подчеркнул Рау.

Напомним, Польша оштрафовала российский "Газпром" на более 7 млрд долларов за строительство "Северного потока-2".

Позже Польша наложила штрафы и на европейских партнеров российского "Газпрома" по строительству "Северного потока-2".

Также РБК-Украина писало, что Литва призвала Германию отказаться от завершения строительства российского "Северного потока-2".