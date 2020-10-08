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В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"

Новина українською → Варшава, Четверг 08 октября 2020 16:34
В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2" Фото: Збигнев Рау (gov.pl)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается возможным, поскольку он не завершен. Россия не может быть надежным экономическим партнером Европейского союза.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью "Польскому радио".

По его словам, строительство "Северного потока-2" не только разделяет европейские страны, но и делает экономику части Европы зависимой от России.

"Тем самым обеспечивая Россию источниками финансирования своей внешней политики, которая так враждебна к Евросоюзу", - подчеркнул Рау.

Напомним, Польша оштрафовала российский "Газпром" на более 7 млрд долларов за строительство "Северного потока-2".

Позже Польша наложила штрафы и на европейских партнеров российского "Газпрома" по строительству "Северного потока-2".

Также РБК-Украина писало, что Литва призвала Германию отказаться от завершения строительства российского "Северного потока-2".

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