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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Новина українською → Стокгольм, Четверг 08 октября 2020 14:02
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе Фото: Нобелевская премия (facebook.com/nobelprize)
Автор: Анастасия Рокитна

Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии 2020 года в области литературы. Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

В этому году премию получила американская поэтесса Луиза Глюк.

Глюк присудили премию "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в данной области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности".

Нобелевская премия в области литературы 2018 года была присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, австрийский драматург Петер Хандке получил премию 2019 года.

Отметим, что завтра в Осло назовут лауреата премии мира.

Напомним, Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна.

Кроме того, премию в области физиологии и медицины получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.

Также премию по физике получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.

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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
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