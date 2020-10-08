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Ляшко назвал условие возврата к жесткому карантину в Украине

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 12:58
Ляшко назвал условие возврата к жесткому карантину в Украине Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жесткий карантин в Украине могут вернуть в случае полной заполненности выделенных для пациентов с COVID-19 койко-мест в больницах. На сегодня ужесточать карантин не целесообразно.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде. Жизнь".

По его словам, сейчас нет необходимости вводить жесткий карантин, но к нему могут вернуться при полной заполненности мест в больницах. Он также добавил, что 50 тысяч койко-мест удалось подготовить благодаря жесткому карантину весной.

"Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было, и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина", - отмечает Ляшко.

Он также добавил, что Министерство здравоохранения на сегодня готовит расчеты, какая заболеваемость в течение 1-2 недель приведет к полному заполнению коек.

"Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не может сейчас пойти по пути европейских стран и вернуть жесткий карантин.

Он также отметил, что сейчас нужно найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений.

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