В Луганской области ликвидировали все очаги пожара
В Луганской области по состоянию на 9 утра ликвидировали последний очаг масштабного пожара. Его тушили с 30 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября.
"Все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области", - сообщили спасатели.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га.
Напомним, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.
Также РБК-Украина писало, что полиция установила четыре вероятных источника возгорания, которые переросли в пожар в Луганской области.
По факту пожаров в Луганской области полиция открыла уже 14 уголовных дел.