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В Луганской области ликвидировали все очаги пожара

Новина українською → Луганская область, Четверг 08 октября 2020 09:17
В Луганской области ликвидировали все очаги пожара Фото: тушение пожара (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Луганской области по состоянию на 9 утра ликвидировали последний очаг масштабного пожара. Его тушили с 30 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября.

"Все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области", - сообщили спасатели.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га.

Напомним, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.

Также РБК-Украина писало, что полиция установила четыре вероятных источника возгорания, которые переросли в пожар в Луганской области.

По факту пожаров в Луганской области полиция открыла уже 14 уголовных дел.

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