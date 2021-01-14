В Украине продолжают перекрывать трассы из-за повышения цен на газ

Под Ивано-Франковском в селе Ямница протестующие заблокировали движение транспорта автомобильным путем национального значения. Протестуют из-за высоких цен на газ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители уверяют, что общественный порядок в месте перекрытия движения транспорта обеспечен.

"Для охраны публичного порядка привлекли 6 сотрудников полиции. Также с целью информирования и для объезда выставлены два поста: один со стороны Ивано-Франковска, а другой - из Галича", - говорится в сообщении.

Также местные жители устроили протест под Закарпатской ОГА. Они требовали снизить цены на газ и его транспортировку.

Фото: протест в Закарпатской области

Издание "Змист" сообщило, что под Полтавской ОГА протестовали во время заседания сессии облсовета. На нее пригласили руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Фото: протест в Полтаве (zmist.pl.ru)

Напомним, Кабинет министров Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

В последние дни в некоторых городах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.