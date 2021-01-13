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Цены на газ в Украине снизятся с февраля

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 15:44
Цены на газ в Украине снизятся с февраля Фото: Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: РБК-Украина

Цены на газ в Украине для бытовых потребителей будут снижены с февраля 2021 года. Тариф не превысит 6,99 гривен за кубометр до конца карантина или отопительного сезона.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Сообщается, что снижение цен на газ согласовали на совещании у Зеленского. С учетом того, что некоторые облгазы отпускают его по цене выше 10 гривен за кубометр, снижение составит более чем 30%.

По словам Юрия Витренко, это решение должно быть введено в действие и полностью заработать уже с февраля.

"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 гривен (за тысячу кубометров, - ред.). Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6 999 гривен", - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин вводит государственное регулирование цен на газ на время карантина.

Также стало известно, что члены правительства сегодня соберутся на совещание у спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова в связи с тарифным кризисом.

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