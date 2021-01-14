В Україні продовжують перекривати траси через підвищення цін на газ

Під Івано-Франківськом у селі Ямниця протестувальники заблокували рух транспорту автомобільним шляхом національного значення. Протестують через високі ціни на газ.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці запевняють, що громадський порядок у місці перекриття руху транспорту забезпечено.

"Для охорони публічного порядку залучено 6 працівників поліції. Також з метою інформування та для об’їзду виставлено два пости: один зі сторони Івано-Франківська, а інший - з Галича", - йдеться в повідомленні.

Також місцеві жителі влаштували протест під Закарпатською ОДА. Вони вимагали знизити ціни на газ і його транспортування.

Фото: протест в Закарпатській області

Видання "Зміст" повідомило, що під Полтавською ОДА протестували під час засідання сесії облради. На неї запросили керівників газорозподільних фірм та представника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Фото: протест у Полтаві (zmist.pl.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запровадить державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

В останні дні у деяких містах України пройшли акції протесту проти підвищення тарифів на газ.