Перекрытые трассы и акции протеста: как в Украине реагируют на повышение цен на газ

Более сотни человек блокировали выезд из Житомира. Местные жители провели акцию протеста из-за повышения тарифов на газ.

Об этом сообщает местное издание "Житомир Info".

Начался протест возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Затем люди колонной отправились на Киевское шоссе в направлении автовокзала.

Участники акции перекрыли движение на улице Киевской и выезды из нее в районе автовокзала. Впоследствии к митингующим вышел заместитель городского главы Сергей Кондратюк. Он пытался объяснить, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.

Также местное издание "Новый день" сообщало, что в Херсонской области около пятидесяти жителей поселка Великая Александровка на час заблокировали движение по трассе Берислав-Кривой Рог.

Участники акции непрерывно ходили туда-сюда по пешеходному переходу. Причиной стало повышение цен на газ, люди требовали его отменить.

С аналогичным требованием выступали и жители Ямницы (Ивано-Франковская область). Они перекрывали автодорогу Ивано-Франковск - Львов.

Также возле здания Одесского городского совета собирались возмущенные жители города, которые выступали против повышения коммунальных тарифов. В протесте приняли участие несколько десятков человек, а под коллективным обращением подписались более сотни человек.

Фото: протест в Болграде (topor.od.ru)

В Болграде несколько десятков жителей райцентра заблокировали дорогу на выезде из города по улице Заводской. Протестующие ходили по пешеходному переходу, перегородив движение и требуя снижения тарифов, в первую очередь, на газ.

Напомним, глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сегодня в 16:00 проведет совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп относительно тарифного кризиса.

Как писало РБК-Украина, Минэнерго предлагает снизить тарифы на газ с февраля на 44%.