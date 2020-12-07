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Садовой заболел COVID-19

Новина українською → Львов , Понедельник 07 декабря 2020 12:17
Садовой заболел COVID-19 Фото: Андрей Садовой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Мэр Львова Андрей Садовой заболел коронавирусной болезнью. Он продолжает работать онлайн.

Об этом мэр Львова написал в своем Facebook.

"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это разрешает", - написал глава города.

Напомним, в конце ноября глава Верховной рады Дмитрий Разумков сдал отрицательный тест на COVID-19. Он продолжил работу в обычном режиме. Также позже стало известно о выздоровлении его первого заместителя Руслана Стефанчука.

Как писало РБК-Украина, глава Рады заразился коронавирусом 11 ноября. Тогда он сразу ушел на самоизоляцию и продолжил работу дистанционно.

Кроме того, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от COVID-19 и продолжил работу в обычном режиме. Также известно, что его 9 ноября госпитализировали в элитной больнице "Феофания".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что выздоровел от COVID-19. Он заболел в один день с Зеленским.

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