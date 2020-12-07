Садовий захворів на COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірусну хворобу. Він продовжує працювати онлайн.

Про це мер Львова написав у своєму Facebook.

"Позитивний" ПЛР - несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи - результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє", - написав очільник міста.

Нагадаємо, в кінці листопада глава Верховної ради Дмитро Разумков здав негативний тест на COVID-19. Він продовжив роботу у звичайному режимі. Також пізніше стало відомо про одужання його першого заступника Руслана Стефанчука.

Як писало РБК-Україна, глава Ради заразився коронавірусом 11 листопада. Тоді він відразу пішов на самоізоляцію і продовжив роботу дистанційно.

Крім того, 23 листопада президент України Володимир Зеленський видужав від COVID-19 і продовжив роботу у звичайному режимі. Також відомо, що його 9 листопада госпіталізували в елітну лікарню "Феофанія".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив, що видужав від COVID-19. Він захворів у один день із Зеленським.