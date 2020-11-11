Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Спикер отправился на самоизоляцию.

Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что получил положительный результат теста и теперь будет работать дистанционно.

"Чувствую себя нормально. Надеюсь, так будет и дальше", - написал Разумков.

Отметим, что с 17 по 20 ноября запланированы пленарные заседания Верховной рады. На этой неделе депутаты работали в комитетах.

Напомним, в понедельник коронавирусом заразились президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Оба отправились на самоизоляцию.

Также РБК-Украина писало, что в среду Кабмин утвердил введение карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на протяжении трех недель. В то же время правительство отказалось от адаптивного карантина и вернуло общенациональные ограничения. Теперь вся территория Украины окажется в "оранжевой зоне" карантина.