Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от COVID-19. Он приступит к своей работе в обычном режиме.

Об этом Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook.

О выздоровлении главы ОП стало известно сегодня.

"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат... Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности", - написал Ермак.

Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии РБК-Украина рассказала о состоянии здоровья Владимира Зеленского

"Президент чувствует себя нормально, работает, запланирован ряд селекторных совещаний сегодня. И сегодня же будет контрольное тестирование, о результатах сообщим", - сообщила она.

Напомним, Ермак заболел COVID-19 9 ноября. Тогда он пошел на самоизоляцию, однако продолжил свою работу дистанционно.

Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Глава государства отметил, что получил положительный результат несмотря на все карантинные меры.

Кроме того, в конце октября заболели и два заместителя председателя ОП - Юлия Кузнецов и Андрей Смирнов.