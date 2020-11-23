Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от COVID-19. С сегодняшнего дня он уже вышел на работу в обычном режиме.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщил Зеленский.

Он также призвал украинцев понимать новые риски и максимально себя беречь.

"Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", - отметил президент.

Напомним, о болезни Зеленского стало известно 9 ноября. Он сразу ушел самоизоляцию, но продолжил выполнять президентские полномочия. Позже стало известно, что его госпитализировали в элитную больницу "Феофания", а в Офисе президента объяснили это рекомендацией врачей и тем, что COVID-19 у Зеленского протекал "не в суперлегкой форме".

Кроме того, сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от COVID-19. Он заболел в один день с Зеленским и тоже проходил лечение в Феофании.