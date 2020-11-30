Разумков выздоровел от COVID-19

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков сдал отрицательный тест на COVID-19. Он продолжит работу в обычном режиме.

Об этом Дмитрий Разумков сообщил на своей странице в Facebook.

"Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график", - написал глава Верховной рады и сопроводил сообщение копией своего теста на коронавирус, который является отрицательным.

Напомним, Дмитрий Разумков заразился коронавирусом 11 ноября. Тогда он сразу пошел на самоизоляцию и продолжил работу в дистанционно.

Кроме того, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от COVID-19 и продолжил работу в обычном режиме. Также известно, что его 9 ноября госпитализировали в элитной больнице "Феофания".

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от COVID-19. Он заболел в один день с Зеленским.