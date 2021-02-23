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Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко

Новина українською → Одесса, Вторник 23 февраля 2021 11:29
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Приморский районный суд города Одессы огласил приговор активисту Сергею Стерненко. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Обвинительный приговор по всем статьям. Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу похищения человека.

У активиста конфискуют половину имущества. Его возьмут под стражу в зале суда.

Суд з другої спроби оголошує вирок Стерненку по сфабрикованій справі щодо тітушки Труханова Щербіча.

Posted by Sternenko on Tuesday, February 23, 2021

Перед заседанием в суд не пускали свободных слушателей.

В Приморському райсуді Одеси не пропускають вільних слухачів на засідання по Стерненку. Судові розпорядники не говорять, хто прийняв рішення блокувати вільних слухачів.

Posted by Stas Kozljuk on Monday, February 22, 2021

В январе суд отпустил Стерненко на поруки депутата "Голоса" Романа Лозинского и отменил домашний арест.

Его адвокат Маси Найем ранее сообщил, что Стерненко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

"Самая большая санкция предусмотрена ч.2 ст. 187 УК: наказание лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Прокуроры просят восемь лет с конфискацией имущества", - сообщил он.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест еще 15 июня прошлого года. Позже суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко.

Ранее Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Если вина будет доказана, активисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как известно, в 2018 году на Стерненко было совершено сразу три покушения. В ходе третьего, 24 мая, погиб нападающий. Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Сам Стерненко утверждает, что защищался.

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Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
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