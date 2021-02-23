Под судом по делу Стерненко произошли столкновения с полицией
Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Между протестующими и полицией произошли столкновения. Во время оглашения приговора была толкотня.
Під судом по справі Стерненка!Posted by Anastasia Rokytna on Tuesday, February 23, 2021
Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Сейчас протестующие блокируют выход из суда, поставили автомобиль и заблокировали выезд.
Судилище по Сергій СтерненкоPosted by Сергій Філімонов on Tuesday, February 23, 2021
По решению судьи, Сергея Стерненко должны задержать в зале суда.
Напомним, активиста приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу похищения человека. У активиста конфискуют половину имущества.
Ранее Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Отметим, в 2018 году на Стерненко было совершено сразу три покушения. В ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Сам Стерненко утверждает, что защищался.