ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Офисом президента произошли столкновения на акции из-за Стерненко

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 20:45
Под Офисом президента произошли столкновения на акции из-за Стерненко Фото: акция под ОП (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Анастасия Рокитна

Под Офисом президента Украины устроили акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. На Банковой собрались около 1500 человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Під Офісом президента проходить акція на підтримку Сергія Стерненка / Наживо

Активіста Стерненка засудили до 7 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його обвинувачують у викрадені ексдепутата Щербича у 2015 році. Сам Стерненко не погоджується з вироком суду

Posted by hromadske.ua on Tuesday, February 23, 2021

На территорию Офиса президента никого не пускают. Объясняют тем, что там ремонт. Люди собрались у входа на территорию ОП.

Люди требуют освободить активиста, которого сегодня приговорили к 7 годам тюрьмы. К Офису президента стянули силовиков.

Участники протеста скандируют "Свободу Стерненко!".

Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние в ответ пустили слезоточивый газ.

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Акции в поддержку активиста Стерненко сегодня проходят не только в Киеве. Подобные мероприятия организовали минимум в 10 городах Украины. В частности, освобождения Стерненко требовали в Харькове, Львове, Сумах, Виннице, Ужгороде и Ивано-Франковске.

Під Офісом президента протестують через вирок Сергій Стерненко. Були сутички. Поліція застовула сльозогінний газ. Протестувальники кидають пітарди і палять фаєри.

Posted by Anastasia Rokytna on Tuesday, February 23, 2021

Напомним, сегодня Приморский районный суд города Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы в деле о похищении местного депутата. Суд также постановил конфисковать половину имущества активиста.

Как писало РБК-Украина, после оглашения приговора Стерненко под судом произошли столкновения между протестующими и силовиками. Участники акции в поддержку Стерненко пытались не допустить его отправку в СИЗО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Киев акции столкновения Офис президента Сергей Стерненко
NEWS
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине