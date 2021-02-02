Задержан вероятный поджигатель "Эпицентра" в Первомайске

В Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр". Второй человек сбежал.

Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Как сообщает издание, охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя с бензином до приезда полиции.

Фото: задержание вероятного поджигателя (facebook.com/gard.city)

Издание пишет, что данный торговый центр в Первомайске был открыт 19 декабря 2020 года.

По данным спасателей, площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров, жертв и пострадавших предварительно нет.

К тушению привлечены 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Дополнительно следует 12 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

Как сообщили РБК-Украина в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, спасатели составляются списки всех, кто был внутри.

Напомним, в январе произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum.

Также ранее сообщалось, что в Киеве произошла авария на теплотрассе возле ТРЦ Ocean Plaza. В результате прорыва произошел подмыв асфальта. Десять человек получили различные повреждения.

Отметим, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах.