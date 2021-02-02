В Первомайске локализовали пожар в "Эпицентре"

Пожар в торговом центре "Эпицентр", который находится в Первомайске, локализовали. Пожар локализован на площади 4 тыс. м.кв.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь локализовали в 14:20. К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

Отметим, что пожар в "Эпицентре" произошел сегодня днем. Данный торговый центр в Первомайске был открыт 19 декабря 2020.

РБК-Украина писало, что охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя торгового центра. Второй человек убежал.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Отметим, арендатору сгоревшего пансионата в Харькове Вячеславу Кравченко избрана мера пресечения.