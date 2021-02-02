ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Первомайске локализовали пожар в "Эпицентре"

Новина українською → Первомайск, Вторник 02 февраля 2021 14:39
В Первомайске локализовали пожар в "Эпицентре" Фото: пожар в "Эпицентре" (facebook.com/MNSMYKOL)
Автор: Анастасия Рокитна

Пожар в торговом центре "Эпицентр", который находится в Первомайске, локализовали. Пожар локализован на площади 4 тыс. м.кв.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь локализовали в 14:20. К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

Отметим, что пожар в "Эпицентре" произошел сегодня днем. Данный торговый центр в Первомайске был открыт 19 декабря 2020.

РБК-Украина писало, что охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя торгового центра. Второй человек убежал.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Отметим, арендатору сгоревшего пансионата в Харькове Вячеславу Кравченко избрана мера пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия пожар Эпицентр
NEWS
В Первомайске горит "Эпицентр"
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Первомайске горит "Эпицентр"
DAILY
Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД