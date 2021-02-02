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Пожар в "Эпицентре": людей эвакуировали, пострадавших нет

Новина українською → Первомайск, Вторник 02 февраля 2021 14:02
Пожар в "Эпицентре": людей эвакуировали, пострадавших нет Фото: пожар в "Эпицентре" (mk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате пожара в "Эпицентре" в городе Первомайск пострадавших нет. Спасатели эвакуировали персонал и посетителей, пожар до сих пор не локализован.

Об этом РБК-Украина сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, людей из здания эвакуировали", - сообщили в пресс-службе.

Также на данный момент составляются списки всех, кто был внутри. Причины возгорания устанавливаются, пожар еще не локализован.

Ранее стало известно о пожаре в первомайском "Эпицентре", площадь возгорания оценивается. На месте работают пожарные бригады, в том числе, из соседних городов.

Напомним, в октябре 2020 года в Киеве произошел пожар в супермаркете "Сильпо" в Оболонском районе. В частности, в сети появилось видео задымленного здания, сотрудников и покупателей эвакуировали.

До этого в сентябре под Киевом произошел пожар в торговых павильонах. Возгорание возникло в одном из торговых павильонов вблизи железнодорожной станции. Пострадавших в результате инцидента не было.

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