Пожар в Харькове: ГБР возбудило дело против сотрудников ГСЧС

Следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ГСЧС. Правоохранители расследуют служебную халатность, которая привела к пожару в доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Уголовное производство начали по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Сейчас проводится расследование.

"В настоящее время проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ДСНС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности", - заявили в ГБР.

Напомним, сегодня в Харькове сгорел дом престарелых. Хоспис разместили в частном доме, который не был зарегистрирован как дом для пожилых людей. В результате пожара погибли 15 человек, еще 11 попали в больницу.

Как писало РБК-Украина, генпрокурор Ирина Венедиктова назвала предварительную причину возгорания в доме престарелых в Харькове. Также прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушений правил безопасности.

Кроме того, полицейские доставили в участок собственника и заведующего сгоревшего дома для пожилых. Сейчас они дают показания правоохранителям.