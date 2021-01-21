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Пожар в Харькове: владельца и заведующего дома престарелых доставили в полицию

Новина українською → Харьков, Четверг 21 января 2021 17:43
Пожар в Харькове: владельца и заведующего дома престарелых доставили в полицию Фото: сгоревший дом в Харькове (057.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители доставили в полицейский участок владельца и заведующего дома престарелых, который сегодня сгорел в Харькове. С ними проводятся следственные действия.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Правоохранители проводят расследование в рамках открытого уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Виновникам пожара грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

"На место происшествия срочно отправились руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты. Полицейские уже установили руководителей заведения и доставили их в территориальный отдел полиции для дачи показаний", - рассказали в полиции.

Напомним, сегодня в Харькове сгорело здание, перестроенное в дом престарелых. В результате пожара погибли 15 жителей дома. В больницы города после пожара доставили 11 пострадавших.

Как писало РБК-Украина, в Офисе генерального прокурора назвали предварительную причину пожара в Харькове и заявили, что из-за инцидента было возбуждено уголовное дело.

Добавим, сгоревший дом для пожилых не был официально зарегистрирован. В областном департаменте соцзащиты населения заявили, что этого заведения нет ни в одном реестре.

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