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Пожар в Харькове: названа предварительная причина

Новина українською → Харьков, Четверг 21 января 2021 16:51
Пожар в Харькове: названа предварительная причина Фото: пожар в Харькове (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в доме престарелых в Харькове. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Об этом она написала в Facebook.

По словам генпрокурора, пожар произошел в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время". По последним данным, 15 человек погибли и 11 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, уже возбуждено дело.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч. 2 ст. 270 УК Украины", - заявила она.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.

Напомним, сегодня в Харькове возник пожар в доме престарелых на улице Нижнегиевская. На месте пожара спасатели обнаружили тела 15 человек. Ликвидация пожара продолжается.

Как писало РБК-Украина, на пожар уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства поручил Кабмину создать государственную комиссию для установления причин трагедии, а глава МВД должен взять дело под свой контроль.

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