У ВООЗ рекомендували перехворівшим на COVID-19 вакцинуватися

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує перехворівшим на COVID-19 вакцинуватися від коронавірусу. Оскільки у деяких перехворіли на імунну відповідь на вірус не є сильним.

"Ми рекомендуємо зробити щеплення незалежно від того, були чи ні ви перш інфіковані коронавірусом", - сказала вона.

При цьому співробітник ВООЗ відзначила, що якщо людина вже перехворіла на коронавірус, то вакцина діє як підсилювач імунної відповіді.

"Позитивним моментом є те, що імунна система розпізнає аналогічний антиген і протеїн. Тому навіть якщо ви раніше були інфіковані і зараз отримали вакцину, то вона діє як підсилювач імунної відповіді", - заявила вона.