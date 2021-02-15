RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ВООЗ рекомендували перехворівшим на COVID-19 вакцинуватися

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує перехворівшим на COVID-19 вакцинуватися від коронавірусу. Оскільки у деяких перехворіли на імунну відповідь на вірус не є сильним.

Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Сваминатан в Twitter.

Популярні новини
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
Число постраждалих в результаті землетрусу в Японії зросло до 150 14 лютого 2021
Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться 13 лютого 2021
У Лівані почалася вакцинація від COVID-19 14 лютого 2021
Білий дім "глибоко стурбований" доповіддю ВООЗ про виникнення COVID-19 з Китаю 13 лютого 2021
В Ізраїлі з 23 лютого відкриють бібліотеки і музеї, відновлять заходи 14 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
"Абсолютно невбивані". Лавров заявив про вигоду мінських угод для РФ 12 лютого 2021
Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 120 чоловік 14 лютого 2021
У Греції розширили локдаун черерз спалах коронавірусу 12 лютого 2021

"Ми рекомендуємо зробити щеплення незалежно від того, були чи ні ви перш інфіковані коронавірусом", - сказала вона.

При цьому співробітник ВООЗ відзначила, що якщо людина вже перехворіла на коронавірус, то вакцина діє як підсилювач імунної відповіді.

"Позитивним моментом є те, що імунна система розпізнає аналогічний антиген і протеїн. Тому навіть якщо ви раніше були інфіковані і зараз отримали вакцину, то вона діє як підсилювач імунної відповіді", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України дали рекомендації щодо вакцинації людей, які перехворіли на коронавірус.

Крім того, МОЗ планує почати вакцинацію українців від коронавірусу вже з 15 лютого, однак точна дата залежить від одного фактора.

Додамо, у Кабміні заявили, що підготовка інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почалася вже у всіх областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗвакцинаціяКоронавірус
Читайте також
"COVID-паспорти" можуть стати важливими для подорожей в майбутньому, - ВООЗ
Адаптивний карантин 2.0. Україну поділять на зони, але по-новому: як
Прогноз погоди