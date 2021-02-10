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Степанов: COVID-вакцинація розпочнеться з понеділка, але є умова

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 18:58
Степанов: COVID-вакцинація розпочнеться з понеділка, але є умова Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з понеділка, 15 лютого, Україна очікує поставку вакцин від COVID-19. Після чого почнеться вакцинація від коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Ми очікуємо поставку вакцини відразу після 15 лютого і відразу почнемо (вакцинацію, - ред.). Після поставки вакцини відразу почнемо робити щеплення згідно з нашим національним планом", - заявив він.

При цьому Степанов повідомив, що вчора попросив прискорити поставки вакцини в Україну.

"Я вам можу сказати, що я вчора ввечері розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини компанії AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Вони зараз працюють, щоб завантажити і відправити (вакцини, - ред.)", - додав він.

Зазначимо, що джерела РБК-Україна повідомили, що вакцинація в Україні може не розпочатися з 15 лютого.

При цьому член оперативного штабу МОЗ з вакцинокерованих інфекцій Федір Лапій в коментарі РБК-Україна повідомив, що наступного тижня буде проводитися підготовка мобільних бригад, які будуть робити щеплення на першому етапі вакцинації.

Минулого тижня глава МОЗу Максим Степанов заявив, що в Україні процес вакцинації від COVID-19 в регіонах розпочнеться одразу після 15 лютого. При цьому буде використовуватись вакцина 3-4 різних виробників.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив про переговори Польщі і України про перепродаж вакцини AstraZeneca в розмірі 1,2 мільйона доз.

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