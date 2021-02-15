В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 вакцинироваться

Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса. Поскольку у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом", - сказала она.

При этом сотрудник ВОЗ отметила, что если человек уже переболел коронавирусом, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - заявила она.