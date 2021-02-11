Будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації Моз

Вакцинацію осіб, які перехворіли коронавірусом, в Україні рекомендують проводити через півроку після задокументованої хвороби. Але щеплення можливе і раніше.

Про це сказано в рекомендаціях до вакцинації від коронавірусу, розміщених на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Сьогодні оперативний штаб МОЗ затвердив рекомендації по вакцинації осіб, що перехворіли коронавірусом, від Національної технічної групи експертів з питань имунопрофилактики (НТГЕІ).

Рекомендації передбачають вакцинацію через шість місяців після того, як було задокументоване протягом коронавірусу у людини. При цьому можлива вакцинація і раніше цього терміну за бажанням пацієнта, якщо в певній групі пріоритету є вільні дози вакцини після вакцинації тих, у кого не було задокументовано захворювання коронавірусом.

Наголошується, що ці рекомендації є тимчасовими і можуть бути переглянуті після отримання оновлених даних.