ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації Моз

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 19:58
Будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації Моз Фото: вакцина Pfizer від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Вакцинацію осіб, які перехворіли коронавірусом, в Україні рекомендують проводити через півроку після задокументованої хвороби. Але щеплення можливе і раніше.

Про це сказано в рекомендаціях до вакцинації від коронавірусу, розміщених на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Сьогодні оперативний штаб МОЗ затвердив рекомендації по вакцинації осіб, що перехворіли коронавірусом, від Національної технічної групи експертів з питань имунопрофилактики (НТГЕІ).

Рекомендації передбачають вакцинацію через шість місяців після того, як було задокументоване протягом коронавірусу у людини. При цьому можлива вакцинація і раніше цього терміну за бажанням пацієнта, якщо в певній групі пріоритету є вільні дози вакцини після вакцинації тих, у кого не було задокументовано захворювання коронавірусом.

Наголошується, що ці рекомендації є тимчасовими і можуть бути переглянуті після отримання оновлених даних.

Також, згідно з цими рекомендаціями, прищеплювати від коронавіруса вагітних не рекомендується.

Нагадаємо, МОЗ планує почати вакцинацію українців від коронавіруса вже з 15 лютого, однак точна дата залежить від одного фактора.

Додамо, у Кабміні заявили, що підготовка інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почалася вже у всіх областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцина від коронавірусу
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень