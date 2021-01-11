Трампом знову незадоволені: хто готує імпічмент президенту США і до чого це призведе

Конгрес США вдруге готується почати процедуру імпічменту Дональда Трампа. Демократи мають намір домогтися відсторонення його з посади в останні дні президентства через нещодавні заворушення у Вашингтоні. Що відомо про можливий імпічмент Дональда Трампа - детально на РБК-Україна.

Палата представників закликає до усунення Трампа

11 січня відбудеться засідання Палати представників США, на якому віце-президента Майка Пенса закличуть відсторонити від виконання обов'язків діючого главу держави Дональда Трампа.

На голосування винесуть резолюцію, згідно з якою Пенс повинен зібрати Кабінет міністрів, щоб задіяти 25-ту поправку до Конституції США. Дана поправка передбачає визнання президента нездатним перебувати на посаді з тимчасовим переходом його повноважень до віце-президента. Відповідних дій від Майка Пенса будуть чекати протягом 24-х годин.

Оприлюднено резолюцію про відсторонення президента

Згідно з резолюцією Палати представників, американського президента звинувачують у підбурюванні до зіткнень 6 січня 2021 року, що сталися в будівлі Капітолію під час затвердження результатів виборів.

У документі йдеться про те, що Дональд Трамп поставив під загрозу безпеку США, урядових інститутів і цілісність демократичної системи, а також "завадив мирній передачі влади", "підірвав довіру до себе як до президента, чим завдав очевидної шкоди народові США".

Процедуру імпічменту готові запустити найближчими днями

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що якщо віце-президент і Кабінет міністрів не вчинять ніяких дій, Конгрес готовий приступити до процедури імпічменту.

Документ про імпічмент Дональда Трампа можуть винести на пленарне засідання 12 або 13 січня. Як зазначила Пелосі, для захисту конституції і демократії в Палаті представників готові діяти в терміновому порядку.

Глава регламентного комітету Палати представників Джим Макговерн розраховує, що голосування про імпічмент відбудеться в середу, 13 січня.

При цьому він не виключає, що республіканці будуть заперечувати проти прийняття резолюції про застосування 25-й поправки до Констітуції. Тоді комітет буде змушений повторно винести статті імпічменту на голосування ще через 24 години.

Імпічмент Трампу можуть оголосити вже після закінчення його повноважень

Сенат США не планує збиратися на засідання до 19 січня, якщо не вдасться домогтися згоди всіх 100 сенаторів. Через це процес імпічменту Трампа може завершитися вже після закінчення його президентських повноважень і інавгурації Джо Байдена.

У разі затвердження статей про імпічмент Палатою представників, Сенат почне їх розгляд 20 або 21 січня, а повноваження Дональда Трампа закінчуються опівдні 20 січня.

Чому Трампа хочуть змістити з посади

6 січня 2021 прихильники чинного глави держави влаштували масову акцію протесту біля Капітолію. В цей час там проходило засідання Конгресу щодо затвердження результатів президентських виборів, переможцем яких став Джо Байден. При цьому Дональд Трамп неодноразово заявляв про фальсифікацію виборів.

Незважаючи на заклики Трампа до мирного протесту, учасники акції перейшли до радикальних дій і увірвалися до будівлі. Засідання було зірвано, а в ході штурму Капітолію загинули 5 осіб. До Вашингтона направили Національну гвардію і ввели комендантську годину.

На тлі заворушень представники Демократичної партії направили віце-президенту Майку Пенсу лист з вимогою усунути Трампа від виконання обов'язків на підставі 25-ї поправки до Конституції. У документі також говорилося про те, що президент підбурював своїх прихильників до безладів.

В цей же час член Конгресу США Ільхан Омар заявила про підготовку статей про імпічмент президента. Вона зазначила, що імпічмент Трампа є питанням збереження країни.

Перша спроба імпічменту

Восени 2019 року демократи ініціювали процедуру імпічменту Дональда Трампа на підставі розслідування про зловживання владою. Американського президента звинуватили в незаконному тиску на Україну в обмін на надання військової та фінансової допомоги, а також в перешкоджанні даному розслідуванню Конгресу.

Політичний скандал стався після оприлюднення змісту телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Під час бесіди глава США просив президента України про сприяння в розслідуванні корупційних зв'язків сім'ї Байденів. При цьому за тиждень до переговорів Трамп дав вказівку про заморожування військової допомоги Україні

15 січня 2020 Палата представників Конгресу оголосила імпічмент Трампу і передала обвинувачення до Сенату. Однак 5 лютого Сенат повністю виправдав президента.

Що таке імпічмент простими словами

Імпічментом називають процес усунення глави держави або інших представників влади від виконуваних обов'язків або дострокове припинення їх повноважень. Це закріплена законом форма висловлення недовіри посадовим особам різних рівнів.

Причиною імпічменту можуть стати політичні і корупційні скандали, зловживання владою, порушення законодавства і Конституції.

Процедуру оголошення імпічменту в США проводить Конгрес. Палата представників формує і висуває звинувачення. При отриманні простої більшості голосів членів Палати представників обвинувачення передається до верхньої палату Конгресу - Сенату. Імпічмент може відбутися, якщо обвинувальний висновок підтримають дві третини сенаторів.

Нагадаємо, новообраний президент Джо Байден не планує закликати до дострокового відсторонення Дональда Трампа, згідно 25-й поправці до Конституції США.

Раніше в команді діючого віце-президента заявили, що Майк Пенс не виключає застосування 25-й поправки. Однак цей варіант зберігається на випадок, якщо поведінка Дональда Трампа "стане ще менш передбачуваною".